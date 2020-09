Carolina vira manchete e paga mico na frente de todo o Brasil · .

A semana de Carolina (Juliana Paes) não será nada fácil em Totalmente Demais. A jornalista será desmascarada pelo plano que armou contra Eliza (Marina Ruy Barbosa) e humilhada publicamente durante um evento da revista de moda da novela das sete da Globo. Para piorar, ela vai pagar o maior mico nacionalmente ao virar manchete da publicação.

Na trama escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Rafael (Daniel Rocha) vai revelar tudo sobre o plano de Carolina para Leila (Carla Salle). A estudante convocará Jamaica (Gabriel Reif), Arthur (Fabio Assunção) e Max (Pablo Sanábio) para ajudá-la a provar que a ex-chefe é a verdadeira culpada por enviar as imagens da ruiva na cama com o fotógrafo para o NeoTop.

A “equipe anti-Carol” convencerá Lu (Julianne Trevisol) a ajudá-los na missão, e a loira será a responsável por achar as provas da tramoia no celular da editora-chefe. Em seguida, o amigo de Fabinho (Daniel Blanco) exibirá as fotos tiradas por Carolina no telão da festa para que todo mundo veja. Arthur pisará na ex-amante a a acusará de ter cometido um crime.

Decepcionado, Hugo (Orã Figueiredo) fará várias exigências para Carolina ficar no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Eliza, Leila e Germano. A editora-chefe, então, vai propor que a jovem moderninha escreva um texto sobre as loucuras que se faz em nome do amor e se oferecerá para ser a primeira entrevistada.

Nas cenas previstas para irem ao ar cenas no sábado (19), Dorinha (Samantha Schmütz) e Carolina aparecerão olhando a entrevista publicada na Totalmente Demais. “Essa foto é a pior parte da matéria. Meu Deus”, dirá a jornalista, ao ver uma imagem dela e de Hugo na época em que eram namorados na adolescência.

“Não é, não. Tem uma parte pior ainda. ‘Carolinha Castilho estava acostumada a ter o mundo aos seus pés mas, por causa de um amor não correspondido por Arthur Carneiro de Alcântara, ela foi capaz de atitudes deploráveis. Carolina não aceitava o envolvimento dele com outra, uma modelo muitos anos mais jovem do que ela'”, lerá a mulher de Zé Pedro (Hélio de La Peña).

“Pelo menos não falaram a sua idade aqui na revista”, dirá a dona de casa. “Falaram coisas muito piores. Pior que é tudo verdade”, lamentará a personagem de Juliana Paes. Dorinha comentará que não entendeu o motivo de a irmã ter dado a entrevista. “Não me arrependo, mereci. Cheguei mesmo no fundo do poço. Tudo que eu quero é encontrar a mola que tem no fundo do poço pra eu voltar pro topo”, encerrará Carol.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Dorinha (Samantha Schmütz) lê matéria da revista com entrevista de Carolina (Juliana Paes)

Resumo dos Capítulos

Segunda, 14/9 (Capítulo 145)

Lu despista Pietro e consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida.

Terça, 15/9 (Capítulo 146)

Hugo faz uma lista de exigências para Carolina ficar no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Carolina propõe que Leila faça uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Quarta, 16/9 (Capítulo 147)

Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu empresário. Cleide diz a Jonatas que pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Florisval. Eliza conta a Jojô que rompeu com Arthur. Rosângela aceita namorar Florisval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza irá processá-la. Carolina aceita que Pietro seja o pai de seu filho. Gilda confessa a Eliza que está com Hugo. Carolina revela a Pietro que não pode engravidar.

Quinta, 17/9 (Capítulo 148)

Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Carolina pede demissão da revista e diz a Hugo que precisa se reencontrar.

Pietro faz Carolina repensar a ideia da demissão, se oferecendo para adotar um filho com ela. Jonatas desiste do carro para comprar a cadeira de rodas que Wesley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.

Sexta, 18/9 (Capítulo 149)

Cassandra acusa Suely de ter voltado por causa do dinheiro do pai e a expulsa de casa. Zé Pedro avisa a Hugo que Suely, por ter abandonado o lar, não tem direito a nada. Arthur convida Eliza para o jantar de despedida de Natasha, mas ela não aceita. Carolina e Rafael recebem do Oficial de Justiça um mandado da ação de Eliza contra eles. Natasha avisa a Arthur e Jojô que não irá mais para Miami.

Sábado, 19/9 (Capítulo 150)

Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Maurice e Stelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Os capítulos de Totalmente Demais são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

