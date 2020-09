Carro elétrico explode enquanto bateria carregava na China [VÍDEO]

A explosão de um carro elétrico foi capturada em vídeo na província chinesa de Fujian, na cidade de Sanming (China). A bateria do veículo estava sendo recarregada em 20 de agosto e começou a superaquecer. O corpo de bombeiros da cidade foi acionado e, no momento da explosão, é possível notar que já havia um jato d’água sendo jogado no carro.

Não é possível identificar a marca ou o modelo do veículo a partir das imagens, e não há detalhes sobre o que exatamente aconteceu para causar a explosão. O mais provável é que o carro tenha apresentado algum problema na bateria, e o processo de recarga agravou a situação.

De acordo com o noticiário local, nenhuma pessoa ficou ferida na explosão, apesar de várias partes do veículo terem sido arremessadas para longe.

É importante destacar que baterias de íons de lítio, comumente usadas em carros elétricos e celulares, só explodem quando há alguma falha de fabricação ou sofrem algum dano devido a mau uso.

Apesar do vídeo impressionante, acidentes do tipo com carros elétricos são extremamente raros (tanto é que viram notícia), e não há motivo para temer ficar perto de estações de carregamento ou mesmo de dirigir os veículos desse tipo.