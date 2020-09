Cartolouco dá show de falta de higiene em A Fazenda 12 · .

Os fãs de A Fazenda 12 já perceberam que as noções básicas de higiene não fazem parte do dia a dia de Lucas Strabko, o Cartolouco. Só na primeira semana do programa, o show de sujeira do jornalista esportivo contou com cenas em que ele tirou catota do nariz, guardou cocô na sunga e mostrou as fezes para outros peões, entre outros eventos incômodos para os telespectadores da atração.

Logo no primeiro episódio da temporada, o ex-Globo e Biel tomaram banho no chuveiro da sede e provocaram uma punição coletiva. A dupla estava na baia e, por isso, só podia utilizar uma ducha manual localizada na área externa. Após a advertência, Cartolouco ficou mais de dois dias sem tomar banho, o que surpreendeu os colegas de confinamento.

Dias depois, uma nova situação nojenta. O jornalista tomava banho na baia quando encontrou fezes na sua sunga. Ao perceber a falta de limpeza, ele mostrou a sujeira para Lipe Ribeiro, que reagiu com nojo a situação. Lucas Selfie participava da conversa e não acreditou no relato, mesmo com a confirmação do ex-De Férias Com o Ex.

No entanto, engana-se quem pensa que a situação desconfortável impediu Cartolouco de seguir com comentários sobre este tipo de resíduo. Junto com o ex-Pânico, eles planejaram uma guerra de cocô para o próximo sábado (19). A dinâmica foi proposta originalmente pelo jornalista, que fez questão de perguntar para a produção do programa se a “brincadeira” era permitida.

Segundo ele, a resposta foi positiva. Porém, Lipe, Tays Reis e JP Gadêlha acharam a ideia absurda e compartilharam sua repulsa a tal atividade. Outra crítica realizada pelos peões é a falta de limpeza na barba do jornalista. Restos de alimentos e produtos de higiene, como pasta de dente, ficaram grudados no local e incomodaram os colegas de confinamento.

Na manhã desta terça-feira (15), Jakelyne Oliveira e Luiza Ambiel confessaram que ficam “agoniadas” com a situação e pediram para Strabko realizar uma higienização adequada na sua barba. Nas redes sociais, os internautas também reclamam quando o peão tira catota do nariz. Cenas como estas já foram exibidas na transmissão 24 horas e nos programas da Record.

Confira alguns tuítes com críticas à falta de higiene de Lucas Strabko, o Cartolouco:

