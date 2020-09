Cartolouco dá show de gordofobia e sugere bariátrica para Jojo Todynho em A Fazenda 12 · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, deu um show de gordofobia em A Fazenda 12 na noite de quarta-feira (9). Em uma conversa com Juliano Ceglia, que é atleta, o jornalista elogiou a boa forma de algumas peoas, mas sugeriu que Jojo Todynho deveria fazer uma cirurgia bariátrica por estar acima do peso. Ele ainda quis saber a opinião do preparador físico.

“Tem uns corpos muito bonitos aqui, cara, umas meninas muito bem-cuidadas”, observou Cartolouco. “É, e gente boa, né?”, reforçou Ceglia. “Mas vem cá… Você não acha que ela [Jojo] deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?”, perguntou o ex-funcionário da Globo. “Não sei, cara. Tá pesado ali, tem que avaliar a situação”, respondeu Juliano.

“Naturalmente, não dá [para perder peso]?”, questionou novamente Strabko. “Naturalmente dá”, afirmou Ceglia. “Tem que ter uma academia, para o metabolismo andar. Mas o médico é quem tem que ir analisando. Não tem regra”, explicou o apresentador.

Juliano tem montado treinos físicos para alguns peões durante esta primeira semana de confinamento, além de ser um dos usuários mais assíduos da academia do programa. “Eu já vi que ela [Jojo] gosta de treinar, ela entende. Não é difícil”, observou ele.

Em seguida, Biel também se junta à conversa. “Chega em uma situação que é quase irreversível”, opinou ele. Nas redes sociais, o público não gostou dos comentários e lembraram que Jojo sempre declara o quanto ama o próprio corpo.

Confira a conversa e as reações abaixo:

a continuação do papo desses mal caráter #afazenda pic.twitter.com/6LeP1pfzp0

— FABIO (@slutisgaga) September 10, 2020

Aí, sinceramente, o cara parece um espantalho, todo despenteado, nem parece que toma banho e acha que tem alguma moral p dar pitaco no que uma mulher deve ou não fazer com o corpo dela ???????? tinha que ser esse babacão https://t.co/tyb4CswghZ

— Vanessa (@va_nessaa96) September 10, 2020

não entendo a mente desses caras quererem falar o que a jojo deve ou não fazer, sendo que a mesma ama o corpo dela e se ama da forma que ela é! ridículo demais #afazenda

— FABIO (@slutisgaga) September 10, 2020

