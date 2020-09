Cartolouco e Lucas Selfie planejam guerra de cocô em A Fazenda 12 · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, e Lucas Selfie planejaram uma nova dinâmica para ocupar o tempo em A Fazenda 12. Na tarde desta segunda-feira (14), os peões combinaram uma guerra de cocô, que está prevista para o próximo sábado (19). O ex-Globo disse que perguntou para a produção do programa se era possível realizar a atividade no confinamento e recebeu uma resposta positiva.

Em conversa no ofurô com Tays Reis, Biel, JP Gadêlha, Lipe Ribeiro e MC Mirella, os participantes reclamavam sobre a limpeza das fezes dos animais. “Eles estam fazendo guerrinha de bosta na madrugada, não é possível”, opinou o cantor. “A gente vai fazer! [Vamos] botar sunga, óculos e nós vamos fazer a guerrinha de bosta”, afirmou o jornalista.

Selfie não escutou a proposta de Cartolouco e o questionou sobre o que seria. Ao tomar conhecimento sobre a “guerrinha”, o ex-Pânico aceitou na mesma hora, o que surpreendeu o jornalista esportivo, que perguntou duas vezes se o humorista havia topado a dinâmica, e recebeu novamente a confirmação.

No entanto, a ideia não foi bem aceita pelos outros peões. “É o fim de carreira total!”, comentou JP. “Ai, que nojo, que sujeira”, opinou a dona do hit Paredão Metralhadora, enquanto o boy lixo do De Férias Com o Ex estranhava a proposta.

“A gente bota uma sunga, aquele óculos branco da oficina e a gente faz! Cinco minutinhos”, explicou Cartolouco. “Mas assim, se a gente tiver na roça? Porque vai dar punição e vai dar merda isso aí”, rebateu Selfie. “Não, não, eu perguntei antes! Perguntei para o diretor: ‘Se eu fizer guerrinha de bosta, tem punição?’ Ele falou que não”, complementou Strabko, o que acalmou o humorista e fez ele reforçar o aceite.

Biel não acreditou no depoimento do amigo e questionou para os colegas se a conversa com a produção seria real. “Juro por Deus que eu perguntei para o cara!”, confirmou o jornalista, que achou a ideia inteligente. O funkeiro aproveitou para nomear a dinâmica de “queimada de bosta”, o que animou Cartolouco.

“Não vai ser ‘da hora’, é sério! Ouve! Por isso que o ser humano apanha, a gente traz conselhos e não ouve. Se conselho fosse bom, não dava, vendia”, desabafou Tays, enquanto era ignorada pelos “guerreiros da bosta”, que combinavam outros detalhes da dinâmica.

No final, Selfie e Cartolouco marcaram o torneio para sábado, após a festa da semana. Assim, caso recebam alguma punição, eles não perdem a balada e conseguem tomar banho, motivos apresentados no diálogo.

