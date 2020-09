Cartolouco mostra fezes escondidas em sunga, e Lipe reage com nojo · .

Em A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco, mostrou suas fezes escondidas dentro da sunga para Lipe Ribeiro. Nesta sexta-feira (11), o “boy lixo” do De Férias Com o Ex reagiu com nojo a situação, assim como Lucas Selfie, que acompanhavam o banho do jornalista na baia do confinamento rural.

Os peões conversavam sobre o reality, quando Cartolouco comentou sobre a sua falta de higiene: “Caralho, tinha um cocozinho no meu cu”. “Caralho, que nojo cara”, rebateu Lipe, enquanto o ex-Pânico duvidava se a afirmação era mesmo verdadeira.

“Tinha, acabei de tirar, tava dentro da minha bunda”, reforçou o jornalista. “Tá de sacanagem?”, questionou Selfie, que ainda não acreditava no relato. Lipe estava próximo de Cartolouco, viu as fezes e confirmou a história: “Tinha mesmo cara, que nojo!”.

No entanto, as câmeras da transmissão 24 horas foram alteradas e a cena não foi transmitida, apenas a expressão dos peões.

“Tá dentro da sunga. Eu estava cagado!”, concluiu o ex-Globo. Não é a primeira vez que o peão compartilha sua falta de higiente com os colegas de confinamento. Nesta semana, o jornalista ficou dois dias sem tomar banho, de segunda (7) até quarta (9), após cometer a primeira punição da temporada.

Confira o vídeo:

#AFazenda12

O Cartolouco tava tomando banho e tirou cocô da sunga e mostrou para o Lipe! 🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/O92bdqioTT

— Davi Mateus (@TwittaDaviM) September 11, 2020

