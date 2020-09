Cartolouco pede ajuda de Juliano para conseguir emprego no SBT · .

Em A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco, pediu ajuda de Juliano Ceglia para conseguir um emprego no SBT. Nesta quarta-feira (16), o ex-repórter de Adriane Galisteu confessou que mantém amizade com colegas do antigo local de trabalho, o que animou o ex-Globo, que está desempregado desde abril.

A conversa sobre a emissora de Silvio Santos surgiu após Lucas questionar Mateus Carrieri sobre a sua participação na Casa dos Artistas, em 2001. O ator contou alguns bastidores, mas afirmou que não frequenta o canal há tempos e que o dono do Baú delegou as funções administrativas para as filhas, informação contestada por Juliano.

“As filhas não mandam, irmão. Meu amigo é diretor lá, da Eliana, e quem manda é ele [Silvio]”, rebateu o jornalista. Cartolouco aproveitou a frase e disse: “Pô, me indica para trabalhar lá, arrumar uns empregos”. Ceglia não respondeu sobre pedido do peão e mudou de assunto.

Na conversa, os peões também comentaram sobre as surpresas exigidas pelo patrão no dia a dia do canal. “O Silvio tira a novela da noite. Se não tá dando audiência em um dia, no outro ela tá de manhã. Assim, a novela passa às 21h. Tá ruim de audiência? A partir de amanhã, às 7h e troca”, relembrou Juliano.

“O que eles fazem bastante que, às vezes, é ruim para o ator é começar a gravar e a novela não vai para o ar. Grava a novela inteira e daqui a dois anos eles põem no ar”, desabafou Carrieri. Seu último trabalho na concorrente da Record foi uma participação especial em Chiquititas (2013-2015).

