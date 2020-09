Cartolouco, Raissa, Fernandinho ou Rodrigo? · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, foi indicado pela fazendeira da semana para a primeira roça de A Fazenda 12 na madrugada desta quarta-feira (16) e irá enfrentar Raissa Barbosa, Fernandinho Beat Box e Rodrigo Moraes para permanecer no reality show da Record. Quem você quer que saia da competição? Vote na enquete ao final do texto.

Marcos Mion surpreendeu o público e os participantes ao anunciar que a primeira roça da temporada contaria com quatro peões na zona de risco. Antes da votação iniciar, coube a JP Gadêlha, vencedor da prova do fogo, escolher entre o que fazer com os poderes que lhe foram dados.

Ele optou pela carta verde e entregou a Carol Narizinho. A ex-panicat teve, como obrigação, que trocar de lugar com algum participante da baia e optou por Victória Villarim, que está imune da eliminação nesta semana.

A fazendeira Jakelyne Oliveira abriu a rodada de votações. Em seu discurso, defendeu a união entre as mulheres e disse que não gostaria de criar um clima de rivalidade com as amigas. Por essa razão, indicou Cartolouco, que reagiu de maneira positiva e ainda abraçou a Miss Brasil 2013, dizendo para ela ficar tranquila sobre sua escolha.

Na rodada de votos abertos, eis que a sintonia da casa começou a dar indícios de que começou a ruir. Raissa Barbosa ficou surpresa com a enxurrada de votos que recebeu do time masculino. Foram em sua direção Mateus Carrieri, Lipe Ribeiro, Rodrigo Moraes, JP Gadêlha, Biel, Cartolouco, Fernandinho Beat Box e Juliano Ceglia. Biel foi o segundo mais votado da noite, recebendo indicações de Lucas Selfie, Lidi Lisboa, Raissa e Stéfani Bays.

A protagonista de Jezabel foi a terceira mais votada, com indicações de Jojo Todynho, Carol Narizinho e Victória Villarim. Rodrigo foi votado por Mariano e Tays Reis. E Juliano Ceglia foi escolhido por Luiza Ambiel.

Mais votada da casa, Raissa precisou escolher um dos integrantes da baia para sentar no terceiro banco da roça, e puxou Fernandinho. Na prova do resta um, Rodrigo não foi escolhido pelos colegas e sentou no quarto banco da zona de risco.

Como foi preterido pelos colegas, ela ganhou uma incumbência: tirar um dos três adversários da disputa da prova do fazendeiro, marcada para esta quarta-feira (16), carimbando o passaporte direto para a votação do público. E ele decidiu tirar Raissa da disputa, acabando também com as possibilidades da ex-vice Miss Bumbum se salvar da berlinda.

© 2020 . | Proibida a reprodução