Cartolouco revela planos para beijar Luiza Ambiel durante festa · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, revelou que tem planos para beijar Luiza Ambiel na primeira festa de A Fazenda 12. Em uma conversa com os companheiros de baia na madrugada desta sexta (11), o jornalista disse que irá “pegar” a atriz e passear com ela em um dos braços, enquanto no outro braço estará Biel. “Ia juntar as Esferas do Dragão”, brincou.

O assunto surgiu quando Biel relembrou o momento em que Cartolouco foi cobrar um beijo de Luiza, após ela ter dado um selinho em Lucas Selfie no programa ao vivo de quinta (10) durante a dinâmica dos prêmios. “Nossa, deu um beijo nele e nem deu um em mim”, disse ele. Segundo Biel, ela teria respondido que é porque Selfie teve culhão para tirar o cantor da disputa.

Durante a prova ao vivo, Lucas Selfie precisou escolher alguém para tirar do jogo que valia prêmios e colocar outra pessoa no lugar. Depois do barraco entre Luiza e Biel, o ex-repórter do Pânico na Band (2012-2017) decidiu trocar os dois de lugar, deixando o cantor de fora da brincadeira. A atriz agradeceu Lucas com um selinho.

O jornalista esportivo disse que não se lembrava direito da conversa, mas afirmou: “Enfim, vou pegar a Luiza Ambiel. Já pensou que foda ia ser?”. “Faça isso, faça isso por mim, por favor!”, pediu JP Gadêlha, enquanto Rodrigo Moraes cantava a música do desenho Dragon Ball Z (1989-1996), sobre as “Esferas do Dragão” que Strabko se referiu.

“Amanhã, amanhã vocês vão ver. Ia ser muito foda”, afirmou ele, se referindo à festa de hoje e arrancando gargalhadas dos companheiros. “Se eu for embora [do reality], vocês vão sentir muito a minha falta”, observou Cartolouco, com os amigos negando que ele saia na primeira roça, caso esteja nela.

Confira:

JP: “Faça isso! Faça isso por mim, por favor.” (sobre Cartolouco dizer que vai ficar com a Luiza e andar com ela de um lado, Biel do outro e juntar as esferas do dragão) #AFazenda11 pic.twitter.com/PSS6UHIZkR

— Escolhas da Ju (@escolhasdaju) September 11, 2020

