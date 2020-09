Cartolouco se revolta com voto de Stéfani Bays em Biel · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, não gostou do voto de Stéfani Bays em Biel durante a formação da primeira roça de A Fazenda 12. Em uma conversa com MC Mirella, a ex-MTV contou que o jornalista não está falando com ela e com Lucas Selfie desde a votação por causa das indicações deles em seu amigo. “Ele está puto comigo”, afirmou a influenciadora.

Em seguida, a funkeira cochichou alguma coisa no ouvido de Stéfani sobre Juliano Ceglia também não estar muito satisfeito com os votos da noite de terça (15). Porém, não foi possível entender exatamente o que ela falou, apenas foi perceptível que Bays ficou em choque por sua reação.

Luiza Ambiel e Raissa Barbosa também se juntaram à conversa para saber o que está acontecendo. “Cartolouco nem está olhando na minha cara. Não fala comigo nem com o Lucas desde ontem, porque a gente votou no Biel”, explicou Stéfani. “Mas vocês [Stéfani e Biel] já eram amigos lá fora?”, quis saber a musa da Banheira do Gugu. “Claro que não!”, reagiu a barraqueira do De Férias com o Ex.

Stéfani opinou que a revolta de Strabko seria porque ele se acha o mais fraco entre os quatro que estão na berlinda, e as meninas pareceram concordar. A conversa seguiu em um volume muito baixo, sendo impossível compreender o que elas continuaram falando.

As meninas estavam falando tão baixo que a produção precisou chamar a atenção. “Posicionem os microfones corretamente”, disse uma voz. Elas, então, trocaram de assunto e voltaram a falar em um tom de voz normal.

Confira abaixo um trecho da conversa:

