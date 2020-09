Casagrande solta o verbo contra governo ao falar da independência do Brasil

Crítico ferrenho do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), Walter Casagrande voltou a detonar o presidente da República, nesta segunda-feira (7), em suas redes sociais.

O comentarista do Grupo Globo aproveitou o feriado desta segunda para refletir sobre a independência do Brasil. O ex-jogador criticou o combate à pandemia de coronavírus no país e ainda disparou que não “estamos independentes”.

Casagrande ainda destacou que tem uma grande luta em busca da “verdadeira independência” e ressaltou a situação do país utilizando como exemplo, entre outros temas, o combate à corrupção, ao desmatamento e ao racismo.

“Hoje é uma data importante para a história do Brasil: o dia de nossa independência. Mas será que neste momento estamos mesmo independentes? Não estamos”, defendeu o famoso em postagem.

O ex-jogador também disparou: “Precisamos proclamar a nossa independência da corrupção, das mentiras, da falta de governo. Precisamos defender a nossa democracia, lutar contra o racismo, defender nossas florestas e biomas; lutar contra o desmatamento e contra o garimpo ilegal; respeitar e valorizar os povos indígenas, os quilombolas”.

“E precisamos, entre tantas outras coisas, mostrar que o governo fez tudo errado no combate à pandemia da covid-19. Ufa! Temos uma luta enorme pela frente, para proclamar a nossa verdadeira independência”, completou Casão.

