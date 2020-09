Cassandra ‘janta’ Suely e serve caldo de piranha para Hugo · .

Para desmascarar a mãe golpista, Cassandra (Juliana Paiva) armará um plano infalível para “jantar” Suely (Danielle Winits) e ainda servir caldo de piranha para Hugo (Orã Figueiredo) em Totalmente Demais. Na novela das sete da Globo, a doidinha fará com que a atriz decadente admita que só retornou à vida da família por interesse.

Para acabar com a falsidade da periguete sênior que chegou causando na vida da família que abandonou, a namorada de Fabinho (Daniel Blanco) usará o pai de isca para fisgar o peixão interpretado por Danielle Winits. A modelo pouco talentosa mandará o milionário marcar um encontro no apartamento luxuoso deles e chamará Débora (Olivia Torres) para ouvir escondida o que Suely realmente pensa sobre ela.

O ganhador da loteria atrairá a ex-mulher até o quarto para oferecer um cheque gordo em troca do desaparecimento dela, e ela aceitará na mesma hora. “Escuta tudo que ela falar, depois eu deixo você fazer o que você quiser”, avisará a primogênita, obrigando a caçula a fazer silêncio enquanto os pais negociam no quarto.

“Eu confesso que quando você me chamou pra cá, eu pensei que fosse pra fazer outras coisas, né. Mas essa proposta que tu tá me fazendo é bem melhor do que eu imaginava”, debochará a mau-caráter. “Se é só o meu dinheiro que você quer, tá aí”, dirá o antigo dono do Flor do Lácio ao entregar um cheque para a salafrária.

“Mas tudo isso só para eu me afastar da pirralha? Por essa grana eu te faço até uma promoção! Eu incluía você, a pequena e Sandra Regina. Eu me distanciava de todo mundo! Fazia um pacote tudo junto, e vocês nunca mais iam me ver por toda a vida!”, confessará a mãe desnaturada, aos risos. “Sua interesseira, você me enganou!”, gritará a estudante de Química, entrando no cômodo.

Sem saída, a desonesta admitirá para a namorada de Charles (Raphael Sander) que só voltou pelo dinheiro mesmo e será “jantada” por Cassandra, que jogará os podres na cara da matriarca que largou a família há mais de 20 anos na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

“Te peguei, sua interesseira! A Débora tinha o direito de saber quem é essa mulher e que ela só veio aqui por interesse!”, comemorará a maluquete nas cenas que vão ao ar a partir de 19 de setembro na reprise de Totalmente Demais, novela exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016.

Atualmente, a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19.

