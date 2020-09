Arthur (Fabio Assunção) vai levar um novo baque logo após descobrir a armação de Carolina (Juliana Paes) para separá-lo de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. Com a confirmação de que a ruivinha não ficou com Rafael (Daniel Rocha) no Uruguai, o agente irá atrás dela e terá que engolir a seco uma cena desagradável: o beijo entre a mocinha e Jonatas (Felipe Simas). Arrasado por flagrar a modelo pela segunda vez nos braços de outro, o galã admitirá que mereceu o castigo na novela das sete da Globo.

Jonatas vai intensificar as investidas para reatar com a filha de Gilda (Leona Cavalli) e aparecerá no restaurante Flor do Lácio para ajudá-la em uma faxina. “Você está se amarrando em ficar aqui comigo”, dirá Jonatas, em tom de brincadeira. “Estou gostando mesmo. Faz tanto tempo que a gente não fica assim, sozinho, como antigamente”, responderá Eliza.

“Você se arrepende de ter namorado o Arthur?”, questionará o mocinho. “Eu posso estar mal agora, mas eu sei que ele me fez muito feliz”, responderá Eliza, na lata. “Acho que acabei de me arrepender de ter perguntado isso”, admitirá o rapaz.

Mas nem a declaração sobre o dono da Excalibur será capaz de esfriar o clima da conversa, e Jonatas roubará um beijo da ruiva. “Que cara é essa? Não gostou?”, perguntará ele. “Seu beijo tá diferente”, responderá a ruivinha. “Pra melhor”, completará ela. “O seu também. Acho que a gente está mais experiente, mais maduro”, comentará Jonatas.

Eliza ficará confusa e afirmará não saber o que significa o clima entre eles. “Não importa o que significa. Só não pede para eu ir embora agora”, dirá Jonatas. “Eu não estou com a menor vontade de fazer isso”, rebaterá ela.

Ao mesmo tempo, Arthur descobrirá que Carolina dopou Eliza na viagem para forjar a cena de traição e irá atrás da ex. “Ah, não! De novo, não!”, exclamará o playboy ao flagrar o beijo. “Vim falar com você, mas cheguei tarde demais. Foi um castigo merecido. Eu sei”, admitirá.

“Para de falar bobagem! Me diz. O que você veio fazer aqui? Você está com uma cara…”, perguntará a modelo. “Não importa. Desculpa ter atrapalhado vocês”, responderá Arthur, antes de ir embora desnorteado em Totalmente Demais, novela exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016.

A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução