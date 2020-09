Cauan aparece fazendo exercícios após ser curado da Covid-19

O sertanejo Cauan, curado da Covid-19 após dias internado, se manifestou nas redes sociais e mostrou detalhes da sua recuperação. O cantor surgiu nas últimas horas fazendo exercícios físicos. Ele chegou a ter 75% dos pulmões comprometidos por causa da doença.

O famoso ficou dez dias internado em um hospital de Goiânia, sendo oito deles na UTI. A alta veio no final de agosto. Na legenda do vídeo em que surgiu malhando, o artista escreveu: “Evoluindo“. Na manhã deste sábado (5), ele continuou no tema. “Vou fazer fisioterapia, pegar uns pesos“, considerou.

Em coletiva de imprensa, quando recebeu alta hospitalar, Cauan confessou que viveu dias terríveis. “Eu tive dois momentos muito difíceis, que eu fiquei com muito medo. Dois específicos que me lembro, que não sei nem explicar o que eu senti. Às vezes eu pensava que se eu morresse, seria vantagem“, desabafou.

“Mas Deus me deu força, muita gente orando e me passando coisas boas. Fui melhorando, não só fisicamente. Teve alguma coisa dentro de mim, uma força que veio me mudando“, completou o sertanejo.

Os pais de Cauan, Shirlei e João Luiz, também foram contaminados com o novo coronavírus. Shirlei teve alta do hospital em 31 de agosto. João Luiz deixou a UTI na última semana, mas continua internado, estando agora em observação.

Confira: