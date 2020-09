CCXP Worlds: veja a data oficial, preços e os quadrinistas do evento

A primeira Comic-Con Experience totalmente digital já tem data oficial e algumas atrações confirmadas. Durante uma coletiva virtual realizado nesta terça-feira (8), foi anunciado que a CCXP Worlds: A Journey of Hope irá rolar entre os dias 4 e 6 de dezembro, com transmissão por streamings e 90% do conteúdo gratuito para fãs.

Para ter acesso a algumas programações do evento, será exigido apenas um cadastro básico para utilizar o Free Experience. No entanto, existem também três opções de pacotes pagos: o Digital, o Home e o Epic Experience, com preços de: R$ 35, R$ 35 + R$ 21 de frete, e R$ 450 + 21 de frete, respectivamente. As vendas iniciam em 15 de setembro.

Em todos os ingressos, o conteúdo estará disponível. Porém, nos pacotes, alguns itens serão adicionados à experiência. O Digital, por exemplo, dará acesso a uma credencial para as masterclasses. O Home incluirá acesso aos colecionáveis com arte exclusiva enviada para a sua casa.

Finalmente, no pacote Epic, será incluso o home kit com camiseta, pôster, moletom, boné, copo, balde e outros itens exclusivos. Essa modalidade garante o acesso a todos os palcos, workshops, descontos nas lojinhas parceiras, credencial digital da CCXP Worlds e desconto na pré-venda da CCXP21, que deverá ser de forma física.

Fonte: Amazon/DivulgaçãoFonte: Amazon

Veja os quadrinistas que estarão presentes

No maior evento geek do planeta, não poderiam faltar as celebridades e os grandes estúdios. Por enquanto, só os quadrinistas foram confirmados. Na lista, estão: Garth Ennis/The Boys, Dave Gibbons/Watchmen, Todd McFarlance/Spawn, Scott Snyder/Batman e Liga da Justiça, e Kevin Eastman/Tartarugas Ninja.

Também confirmada a quadrinista mais premiada de 2018: a americana Emil Ferris, autora de Minha Coisa Favorita é Monstro. A lista continua com: Marcelo D’Salete/Angola Janga e Cumbe, Andrea ‘Casty’ Castellan/Mickey e Tio Patinhas, e Margaux Motin/Placas tectônicas.

Finalmente, Trina Robbins/A lenda da Mulher-Maravilha, Jeff Lemire/Gideon Falls e Arqueiro Verde, Gerry Conway/Homem-Aranha e Batman: A série animada, Jill Thompson/Sandman e Mulher-Maravilha, Leandro Fernandez/The Old Guard e Fabien Toulmé/A odisseia de Hakim.