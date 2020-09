Celeste manda Baltazar voltar para o armário; saiba por quê · .

Celeste (Dira Paes) não pensará duas vezes e mandará Baltazar (Alexandre Nero) voltar para o armário em Fina Estampa. A cozinheira ficará comovida com o sofrimento de Crô (Marcelo Serrado), que se escondeu no móvel após entregar os crimes da patroa para a polícia, e pedirá para o marido convencer o colega de trabalho a sair de lá.

Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, Crô ficará abaladissímo ao ser interrogado pela polícia para falar a respeito dos crimes cometidos por Tereza Cristina (Christiane Torloni), que será procurada após sequestrar Griselda (Lilia Cabral).

Diante da situação, o mordomo dará um chilique e se trancará no armário da suíte master e chorará, em sofrimento. Baltazar e Marilda (Kátia Moraes) tentarão de todas as formas convencer o capacho da madame a sair do armário, mas sem sucesso.

Pedido especial

Já na sua casa, o motorista contará a Celeste o que aconteceu na mansão. Ela ficará comovida com o sofrimento do amigo. “Quer dizer que ele se trancou dentro do armário?”, perguntará a cozinheira ao marido.

“Isso mesmo, a anãzinha de jardim lá pediu, implorou, só faltou entrar lá, pra ficar no armário com a gazela. Ele não abriu a porta”, contará Baltazar, com sua frieza habitual. A mãe de Solange (Carol Macedo) questionará o que o machão fez para tentar convencer Crô a sair de lá.

“Celeste, não tenho nada a ver com isso”, dirá ele. “Será que não?”, falará a mulher, deixando o marido intrigado, querendo entender o que ela quer dizer. “Se você pedisse para o Crô, talvez ele saísse do armário”, afirmará a personagem de Dira Paes.

Machista que só, ele falará para a mulher não começar a embaralhar a cabeça dele com a história de ficar e sair do armário. “Eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso é dormir”, falará o brutamontes encerrando o assunto. Celeste dará boa noite e deixará o marido sozinho e pensativo no sofá.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução