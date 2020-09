Celso Portiolli surge loiro e deixa a web assustada com mudança

Celso Portiolli compartilhou um post inesperado no Instagram na manhã desta quarta-feira (2). Após ter publicado uma imagem mais velho com a ajuda de um aplicativo facial, o apresentador do Domingo Legal surgiu loiro e assustou os seus 8,7 milhões de seguidores.

Em tom irônico, o famoso brincou com ele mesmo. “Esse pen drive, se espetar instala?”, questionou. O clique já foi curtido por mais de 33 mil pessoas e já recebeu mais de 1 mil comentários.

Internautas brincaram com a situação e disseram que “faltou o olho mais puxadinho para entrar na banda BTS”. Não foi só os anônimos que se manifestaram na publicação. Famosos como Ratinho e Cid Moreira comentaram a mudança.

“Essa Coca é Fanta”, disparou o apresentador do Programa do Ratinho. “É muito bom tecnologia! A gente pode ser quem a gente quiser!”, refletiu o ex-âncora do Jornal Nacional. “Dr. Ray, é você?”, questionou Simone e Simaria. “Eita!”, reagiu Robson Jassa.

“Acho que o padeiro deixou a rosca queimar”, provocou um fã. “Acho que o surfista derrapa na prancha”, avaliou mais um. “Irmão da Ana Maria Braga?”, questionou uma terceira. “Mistura de Gugu com Patrícia, Daniel e Celso”, acrescentou outro.

Confira: