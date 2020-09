Celular dobrável da Xiaomi com tela tripla aparece em patente

A Xiaomi pode lançar um celular dobrável com tela dividida em três partes. De acordo com patentes encontrados pelo site Let’s Go Digital, a fabricante chinesa registrou um celular com display flexível que dobra em forma de “Z”, diferente de produtos lançados por fabricantes como Samsung e Motorola.

As imagens mostram que o produto conta com um display que dobra duas vezes, nas laterais. As camas de tela permitem utilizar o aparelho como um tablet, ou então reduzir o tamanho do aparelho para facilitar o transporte.

O celular dobrável da Xiaomi pode ter tela enorme, mas não ser finoFonte: Let’s Go Digital

Enquanto o design garante bastante espaço de tela, existe um ponto negativo. Como mostram as imagens conceituais, o smartphone dobrável não é fino quando está dobrado.

Vários conceitos de dobráveis

As imagens da patente lembram um vídeo que surgiu na web em 2019 mostrando um suposto celular dobrável da Xiaomi. O aparelho também contava com dobra dupla, mas as laterais podiam ser contraídas de uma forma que deixava o smartphone mais fino que o modelo exibido no registro encontrado pelo Let’s Go Digital.

Além do dispositivo exibido no vídeo, a Xiaomi também já registrou outro smartphone dobrável que foge do comum. Um dos aparelhos conta com a parte superior do display flexível, o que permite utilizar as câmeras presentes na tela como sensores traseiros.

A companhia também já registrou uma patente de um celular dobrável com visual mais convencional. O produto em questão apareceu em renderizações com design flip, lembrando o Motorola Razr e o Galaxy Z Flip.

Vale ressaltar que o registro de patentes não confirma que os aparelhos serão lançados pela Xiaomi e apenas garante que a ideia faz parte do portfólio da fabricante chinesa. Logo, pode ser que nenhum dos dispositivos dobráveis listados acima ganhe vida futuramente.