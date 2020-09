Ceni abre o jogo no Bola da Vez e fala de São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, carreira e muito mais; VEJA!

O Bola da Vez deste sábado foi simplesmente imperdível. Rogério Ceni abriu o jogo, falou sobre a carreira, os sonhos para o futuro, a passagem pelo Cruzeiro, a possibilidade de treinar o Corinthians, a relação com o São Paulo, o trabalho no Fortaleza e aí muito mais!

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!