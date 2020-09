CEO do TikTok pede ajuda do Instagram para evitar banimento

O TikTok pediu ajuda ao Instagram e ao Facebook para combater o banimento do aplicativo dos Estados Unidos, determinado nesta sexta-feira (18) por uma ordem executiva do presidente Donald Trump que vai proibir usuários de baixarem o app no país a partir do domingo (20).

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, declarou em seu Twitter que “uma proibição do TikTok nos EUA seria muito ruim para o Instagram, o Facebook e a internet de uma forma mais ampla”. Em resposta a essa publicação, a CEO interina do TikTok, Vanessa Pappas, pediu às empresas que apoiem publicamente a permanência do app em terras estadunidenses.

Pappas acrescentou que é o momento de “colocar de lado nossa competição e focar em princípios fundamentais como liberdade de expressão e o devido processo legal”. Recentemente, a administração dos Estados Unidos exigiu que a ByteDance, dona do app, vendesse suas operações para uma companhia nacional até o dia 15 deste mês.

Hollie Adams via Bloomberg/Reprodução

O TikTok, no entanto, não foi vendido. Em razão disso, o presidente Donald Trump declarou o banimento oficial do app de vídeos rápidos e do WeChat, que também estava na mira do governo estadunidense por questões de privacidade e segurança.