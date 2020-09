Cervejaria sofre troca de comando e Anitta tem reinado ameaçado

Praticamente o “rosto” da Skol Beats, Anitta, que trabalha com a marca há um certo tempo, pode estar com os dias contados na empresa. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o reinado da Poderosa pode estar ameaçado por causa de uma mudança interna.

A partir do dia 1° de outubro, Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev, deixa o cargo, e dá lugar a Daniel Wakswaser. Dessa forma, há a possibilidade de Anitta ser dispensada.

De acordo com a publicação, há um rumor de que “ninguém quer continuar o legado do outro. Todo mundo gosta de fazer o seu legado”.

Enquanto segue sem notícias do seu futuro na empresa, Anitta continua vivendo sua vida e se dedicando ao seu trabalho como cantora. De volta de uma temporada na Europa, a funkeira já está em casa desfrutando de dias com sol.

Nesta quarta-feira (2), a artista mostrou o corpão num biquíni listrado cavadíssimo, que deixou seu bumbum gigante em evidência. “Sou a Barbie girl, se você quer ser meu“, escreveu a cantora na legenda da publicação, insinuando estar à procura de um namorado, que é a próxima palavra da música que ela cita. Mais de 1 milhão de pessoas curtiram a foto.

Confira: