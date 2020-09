César Menotti desabafa sobre ter sido dispensado pela Globo da Dança dos Famosos

A Globo escalou o cantor César Menotti, que faz dupla com Fabiano, para a Dança dos Famosos deste ano no Domingão do Faustão, da Globo, mas ele acabou sendo cortado da lista por estar acima do peso, de acordo com o colunista Leo Dias.

Essa atitude por parte da emissora acabou gerando polêmica e o sertanejo se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto em entrevista ao próprio Leo, no programa Tô na Pan. Na ocasião, ele revelou detalhes de como recebeu a notícia.

“Minha assessora me ligou e informou que eu não participaria mais por conta da minha obesidade. Eu cheguei a alugar um imóvel bem pertinho da TV Globo. Já tinha alguns ensaios e tals e eu tinha me programado”, explicou.

Apesar disso, o artista deixou claro que não ficou chateado: “Quero deixar claro aqui que isso não me chateou em nada. Tô super de boa, só ri da situação… Ninguém viu desde o começo quando me convidaram que eu era gordo?”.

Quando aceitou, César chegou a desmarcar compromissos profissionais para entrar no elenco da Dança dos Famosos, mas foi pego de surpresa com o anúncio.

Até o momento, já foram confirmados os nomes de Danielle Winits, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana, Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Henri Castelli e Zé Roberto na Dança dos Famosos.

Confira: