Chadwick Boseman: o que esperar do seu último filme na Netflix

Após a morte de Chadwick Boseman na sexta-feira (28 de agosto), os fãs começaram a perceber a grandeza do trabalho do ator que, conhecido pelo seu papel em Pantera Negra, deixou ótimas contribuições em outras produções, inclusive em Ma Rainey’s Black Bottom, filme póstumo a ser lançado pela Netflix ainda neste ano.

O filme terá, num momento triste, uma feliz coincidência ao colocar lado a lado Boseman e Denzel Washigton, responsável por custear os estudos do ator em Oxford, e agora produtor desse filme. A história é baseada numa peça homônima do dramaturgo August Wilson, também vítima do câncer em 2005.

A trama de Ma Rainey’s Black Bottom

Ma Rainey’s Black Bottom no teatro (Fonte: Soulpepper Theatre Company/Divulgação)Fonte: Soulpepper Theatre Company

A direção do filme é feita pelo também ator e produtor George C. Wolfe. A trama mostrará Boseman contracenando com a vencedora do Oscar por Fences (Um Limite entre Nós), a fantástica Viola Davis, que conhecemos muito bem no papel de Annelise Keating em How to Get Away With Murder.

As ações se passam em uma Chicago de 1927 e são baseadas em fatos reais. A história acompanha a vida dos quatro integrantes da banda de Ma Rainey (Davis) que são mantidos em um estúdio de gravação ao lado de dois produtores brancos, enquanto a cantora de blues grava novas canções.

Uma história real

Foto do elenco de Ma Rainey’s Black Bottom (Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Boseman é Leeve, um trompetista jovem e ambicioso que está sempre em conflito com Ma Rainey. Os demais músicos são interpretados por Glynn Turman (da série Fargo), Colman Domingo (de Fear the Walking Dead) e Michael Potts.

A premiada peça de teatro foi adaptada para as telas pelo também ator Ruben Santiago-Hudson (de Billions) e reconstitui fatos reais da vida da cantora Gertrude Malissa Nix Pridget Rainey, a Ma Rainey, conhecida como a Rainha-Mãe do blues, ao se tornar uma das primeiras artistas a gravar suas próprias composições.