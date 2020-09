Chamas da Vingança: Zac Efron vai estrelar remake de Stephen King

Zac Efron vai estrelar a nova adaptação do romance A Incendiária, livro clássico de Stephen King. O filme terá direção de Keith Thomas (The Vigil) e roteiro assinado por Scott Teems (Halloween Kills: O Terror Continua). Jason Blum e Akiva Goldsman, que já trabalharam na franquia Atividade Paranormal, irão produzir o longa.

Na primeira adaptação, que teve o título traduzido para Chamas da Vingança, Drew Barrymore interpretou Charlie McGee, uma garota que desenvolve poderes pirocinéticos e a capacidade de ver o futuro, mas acaba sendo sequestrada por uma misteriosa agência governamental que planeja usá-la como arma. Não há informações se Stephen King terá algum envolvimento com o projeto.

Efron ficará com o papel de Andrew McGee, pai de Charlie. Nos últimos anos, o ator tem se envolvido com produções que não o colocam em um papel de galã. Um dos seus trabalhos mais recentes foi de um serial killer em Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal.

Drew Barrymore em ‘Chamas da Vingança’Fonte: IMDb/Reprodução

A nova adaptação de A Incendiária não possui janela de lançamento. Até o momento, não há informações sobre o restante do elenco, nem quando a produção deve começar. O filme será uma co-produção entre Universal Pictures, Blumhouse Productions e Weed Road Productions.