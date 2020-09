Chelsea fica perto de contratar goleiro do Rennes; veja valores

O Chelsea está confiante em assegurar um acordo pelo goleiro Edouard Mendy, do Rennes, fontes informaram à ESPN, com as conversas em andamento sobre um negócio que provavelmente valerá inicialmente 18 milhões de libras (R$ 126,31 milhões na cotação atual) e que poderia chegar até a 25 milhões de libras (R$ 175,43 milhões).

Os Blues estão em busca de um novo número 1 para substituir Kepa Arrizabalaga, que foi contratado por 80 milhões de euros, um valor recorde entre goleiros, em 2018.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O espanhol deve seguir no clube, uma vez que os londrinos têm dificuldade em encontrar um comprador e também porque ele quer ficar para lutar por sua posição.

Tem sido noticiado que o diretor-técnico do Chelsea, Petr Cech, está por trás da contratação de Mendy, que ajudou o Rennes a terminar em terceiro no último Campeonato Francês e com a segunda melhor defesa da competição, empatado com o Paris Saint-Germain, que disputou uma partida a menos.

O jogador de 28 anos se tornaria a sétima grande contratação dos Blues na janela, depois das chegadas de Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva e Kai Havertz.