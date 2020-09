Chelsea inicia temporada 2020/21 vencendo o Brighton por 3 a 1

O Chelsea iniciou a temporada 2020/21 da Premier League vencendo o Brighton & Hove Albion por 3 a 1, nesta segunda-feira, pela 1ª rodada da competição, fora de casa.

Havia enorme expectativa em torno da estreia dos alemães Kai Havertz e Timo Werner, contratados a peso de ouro pela equipe de Londres. No entanto, eles passaram em branco, e coube à “molecada” dos Blues resolver a parada.

O time comandado por Frank Lampard saiu na frente aos 23 do 1º tempo, com o ítalo-brasileiro Jorginho cobrando pênalti com sua maestria habitual.

No início da 2ª etapa, porém, Trossard arriscou de fora da área e venceu o goleiro Kepa, que pulou atrasado e deixou a bola defensável passar – mais uma falha para a conta do espanhol.

Para a sorte de Kepa, porém, o lateral-direito Reece James foi à forra logo na saída de bola.

De 31 metros de distância, o jogador de apenas 20 anos disparou um balaço no ângulo de Ryan, marcando pela 1ª vez na carreira na Premier League.

Pouco depois, o zagueiro Zouma, que foi revelado pelo Saint-Étienne, mas joga desde a juventude pelo Chelsea, escorou escanteio de chapa de pé e contou com desvio para ampliar.

Havertz, por sua vez, pouco foi notado em campo e acabou sendo substituído por Hudson-Odoi.

Já Werner até tentou bastante marcar um gol em seu 1º jogo oficial pelo novo clube, mas não conseguiu.

Na próxima rodada, os Blues disputam clássico contra o Liverpool, domingo, às 12h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App.

Reece James comemora após marcar para o Chelsea sobre o Brighton Getty Images

Brighton & Hove Albion 1 x 3 Chelsea

GOLS: Brighton: Trossard Chelsea: Jorginho (pênalti), Reece James e Zouma

BRIGHTON: Ryan; White (Gross), Dunk e Webster; Lamptey, Lallana (Connolly), Bissouma, Alzate (Jahanbakhsh) e March; Maupay e Trossard Técnico: Graham Potter

CHELSEA: Kepa; Reece James, Christensen, Zouma e Marcos Alonso; Kanté, Jorginho (Azpilicueta) e Mount; Havertz (Hudson-Odoi), Loftus-Cheek (Barkley) e Werner Técnico: Frank Lampard

Havertz e Werner fizeram o 1º jogo oficial pelo Chelsea

8 dos 10 gols de Jorginho pelo Chelsea foram em cobranças de pênaltis

Jorginho converteu todos os 8 pênaltis que já cobrou pelo Chelsea

Foi o 19º gol que Kepa levou pelo Chelsea em chutes de fora da área

O chute de Reece James foi disparado de 31m de distância

Das 5 finalizações certas do Chelsea, 3 terminaram dentro do gol

O Brighton (13) finalizou mais do que o Chelsea (10) no jogo

Classificação

– Brighton: 16º lugar, com 0 ponto

– Chelsea: 3º lugar, com 3 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pela Premier League.

Domingo, 20/09, 10h*, Newcastle x Brighton

Domingo, 20/09, 12h30*, Chelsea x Liverpool

*horário de Brasília