Chelsea ou Liverpool, quem gastou mais para montar seu ‘time ideal’? Compare jogador por jogador

Chelsea e Liverpool fazem neste domingo (20), às 12h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, o primeiro grande clássico da temporada na Premier League. A partida, que terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, coloca frente a frente dois técnicos em estágios diferentes de carreira, que já se desentenderam pessoalmente e trocaram farpas recentemente via imprensa.

Frank Lampard e Jürgen Klopp tiveram uma discussão acalorada no último embate entre as equipes, em 22 de julho, quando o Liverpool, já campeão, venceu por 5 a 3. Naquele dia, o inglês se irritou com uma comemoração excessiva do banco dos Reds e perdeu a cabeça. Se resolveram isso, os dois voltaram a se cutucar com comentários sobre o mercado de transferências.

Sem citar nomes, Klopp disse que o Liverpool não poderia gastar tanto como alguns rivais, pois não era comandado por “um país ou uma oligarquia”, em comentário direcionado a Chelsea e Manchester City. Lampard reagiu ao chamar a argumentação do rival de “piada”, apontando que o time vermelho também desembolsou muito dinheiro para montar seu time.

Os Blues recebem os Reds neste domingo, às 12h30 (de Brasília)

Mas quem gastou mais para formar o chamado “time ideal” da atual temporada? O ESPN.com.br escalou o que Chelsea e Liverpool têm de melhor no elenco e comparou, posição por posição, quem desembolsou mais dinheiro por cada jogador.

O maior gastão foi o Chelsea, que, na escalação feita pelo ESPN.com.br, torrou 420 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões na cotação atual), enquanto o Liverpool desembolsou 378,25 milhões de euros (R$ 2,41 bilhões). Vale lembrar que nem todos os jogadores, em especial dos Blues, estarão em campo neste domingo.

Veja o comparativo, posição por posição:

Goleiro

O Chelsea gastou mais pelo seu camisa 1, ao pagar 80 milhões de euros e transformar Kepa no goleiro mais caro da história. Logo atrás vem Alisson, do Liverpool, com 62,5 milhões.

Lateral-direito

Empate nos gastos, já que Trent Alexander-Arnold e Reece James foram revelados nas categorias de base. Logo, não custaram nada aos cofres.

Zagueiros

A zaga do Liverpool foi, disparada, mais cara que a do Chelsea. Virgil Van Dijk custou 84,65 milhões de euros, uma fortuna se comparada a Joe Gomez, por 4,9 milhões. No Chelsea, Christensen, cria da base, e Thiago Silva, em fim de contrato com o PSG, chegaram de graça.

Jurgen Klopp e Van Dijk após vitória do Liverpool sobre o Barcelona, em 2019 Peter Byrne / Getty Images

Lateral-esquerdo

Goleada do Chelsea no quesito financeiro. Se o Liverpool buscou Andrew Robertson por 9 milhões de euros, a equipe de Londres pagou 50,2 milhões de euros para tirar Ben Chilwell do Leicester City. O jogador ainda não fez sua estreia.

Meio-campo

Pequena vantagem do Liverpool. Pelo trio Fabinho (45), Henderson (18) e Thiago Alcântara (30), a equipe de Anfield investiu 93 milhões de euros. No Chelsea, Jorginho custou 57 milhões de euros, Kanté chegou por 35,8 milhões e Mason Mount é cria da base. Logo, os londrinos desembolsaram 92,8 milhões.

Brasileiro naturalizado espanhol troca o campeão da Champions pelo campeão da Premier League

Ataque

Pelo trio de frente, o Chelsea estourou mais seu orçamento, ao pagar 80 milhões em Kai Havertz, 53 milhões em Timo Werner e outros 64 milhões em Pulisic, totalizando 197 milhões de euros. Já o Liverpool, para juntar Mohamed Salah (42), Roberto Firmino (41) e Sadio Mané (41,2), gastou 124,2 milhões.