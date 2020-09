Cherry: novo filme dos irmãos Russo será lançado na Apple TV+

A Apple Original Films adquiriu os direitos de Cherry, primeiro projeto dos irmãos Joe e Anthony Russo após o lançamento de Vingadores: Ultimato. Em um acordo que pode chegar a US$ 40 milhões, o filme deve ser lançado no início de 2021, na Apple TV+, além de algumas salas de cinema selecionados, para que possa se qualificar na disputa do Oscar.

Joe Russo e Tom Holland nos bastidores de ‘Cherry’Fonte: IMDb/Reprodução

Protagonizado por Tom Holland e Kelli Berglund, Cherry é uma adaptação do romance homônimo escrito por Nico Walker. A trama acompanha a história real do autor, que após servir Exército no Iraque como médico, retorna para os Estados Unidos com estresse pós-traumático extremo não diagnosticado. Como consequência das fortes doses de remédio que ele precisa tomar, ele caiu no vício de opiáceos e começou a roubar bancos. Walker foi preso em 2011 e deve deixar a cadeia ainda em 2020.

Com roteiro da dupla Jessica Goldberg (Suspicion) e Angela Russo-Otstot (V: Visitantes), o elenco de Cherry conta ainda com Forrest Goodluck, Jeffrey Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.