Chicago Fire 9ª temporada: data de estreia, trama e mais!

Os fãs da série Chicago Fire ficaram desamparados após o encerramento abrupto da 8ª temporada. A série foi uma das que teve a sua produção encerrada antes do tempo por conta da crise do coronavírus, finalizando a temporada com 3 episódios a menos.

Contudo, os fãs não precisam mais se preocupar, pois seus bombeiros favoritos já têm data marcada para voltar: a data de estreia da 9ª temporada de Chicago Fire é 11 de novembro (nos Estados Unidos).

O que irá acontecer na 9ª temporada de Chicago Fire?

Atenção: spoilers à frente!

Para a tristeza de alguns, Emily Foster não voltará para o novo ano da série. A sua saída já tinha sido sugerida no último episódio da 8ª temporada, quando ela fez entrevista para uma faculdade de Medicina.

Em compensação, veremos muito mais de Darren Ritter — o ator que interpreta o personagem Daniel Kyri foi promovido para o elenco regular da série.

A corajosa paramédica Sylvie Brett teve um ano difícil se reconectando com a sua mãe biológica e tendo que lidar com a morte dela após o parto de sua meia-irmã, Julie. De acordo com o showrunner da série, Derek Haas, Brett continuará enfrentando alguns dramas pessoais, mas com Matthew Casey ao seu lado.

Brett e Casey devem se aproximar ainda mais na 9ª temporada de Chicago Fire.Fonte: NBC/Reprodução

A história do grupo criado por Stella Kidd, Girl on Fire, também continuará na nova temporada. O final do último ano sugere que uma das pupilas de Kidd desaparece, e isso será um arco importante para os próximos episódios.

No Brasil, Chicago Fire está disponível na plataforma de streaming Globoplay ou no canal Universal TV.