China lança missão misteriosa com espaçonave reutilizável

A China lançou uma missão secreta ao espaço nesta sexta-feira (4), que partiu do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. O evento, cercado de mistérios, não teve nenhuma imagem divulgada oficialmente, despertando a curiosidade da comunidade internacional.

Segundo a agência chinesa Xinhua, trata-se de uma nave de teste, lançada pelo foguete Long March 2F, que passará um período em órbita, antes de retornar à Terra. “Ela fará a verificação de tecnologia reutilizável, conforme planejado, para fornecer suporte técnico para o uso pacífico do espaço”, escreveu o veículo, que não revelou a duração da missão.

Normalmente, a China é sigilosa em relação aos seus lançamentos espaciais. Mas desta vez, ela foi ainda mais misteriosa, não revelando nenhuma imagem do equipamento nem da decolagem, além de reforçar a segurança na área próxima ao Centro de Lançamento, para evitar o registro de fotos.

A nave misteriosa ficará em órbita por tempo indeterminado, realizando testes de “tecnologia reutilizável”.Fonte: Pixabay

Dessa forma, não se sabe exatamente o que o equipamento fará enquanto estiver em órbita, embora a mídia estatal tenha dado alguma pista, sendo necessário aguardar o retorno da nave e o surgimento de relatórios sobre a missão.

Avião espacial: uma possibilidade

Nos últimos meses, foram feitas modificações na torre de lançamento do Long March 2F, em Jiuquan, para possibilitar a decolagem de carga útil maior do que as enviadas em missões padrões. Esse trabalho levou a especulações sobre um possível avião espacial desenvolvido pela China.

De acordo com o repórter especializado no programa espacial chinês Andrew Jones, há a possibilidade de que o lançamento seja de um avião espacial. Ao The Verge, ele disse que o país asiático tem grande interesse nesse tipo de espaçonave e já teria até confirmado a produção de um protótipo.

O equipamento em questão seria semelhante ao também misterioso avião X-37B da Força Espacial dos Estados Unidos, lançado em 2010 e que atualmente está em órbita, realizando a sua sexta missão no espaço.