Chinesa mostra celular que muda de cor com vidro ‘inteligente’

Um vídeo que mostra um smartphone literalmente trocando a cor da traseira ganhou popularidade no fórum chinês Weibo. Diferente de um conceito, ele mostra um produto real com câmera similar ao modelo aplicado pelo fabricante vivo. No caso, ele é capaz de trocar toda a cor, e não apenas alguns elementos, como no caso do Samsung Galaxy Note 10.

O dispositivo em si foi detalhado pelo informante Digital Chat Station. Ele aponta que é utilizado vidro eletrocrômico na traseira, capaz de mudar de cor de acordo com estímulos de corrente elétrica. No vídeo, é possível notar que um botão na lateral do celular é pressionado no processo, o que pode gerar o efeito.

O vidro eletrocrômico é uma espécie de “vidro inteligente” capaz de mudar de cores. Ele não é capaz, ainda, de mudar o espectro para todas as cores, o que pode limitar as opções para duas ou mais em smartphones.

Ele é utilizado, também, em projetos pensados no meio ambiente, como em coberturas, fachadas, vitrines, prédios, mas também em carros de luxo, aeronaves.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL — Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020

Quem está por trás

Com a popularidade do material, a empresa vivo, submarca da BBK, confirmou também no Weibo que está trabalhando na tecnologia. A empresa também divulgou um novo vídeo para demonstrar a mudança de cores. Ainda não há, porém, nenhuma data de lançamento comercial divulgada da tecnologia.

Como é necessária uma corrente elétrica para realizar a mudança de cores, é notável que o vidro deverá utilizar a energia do próprio celular. A empresa cita, porém, que ele foi projetado para não consumir muita energia durante o uso.