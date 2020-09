Atriz de Pantanal (1990), Giovanna Gold vem sofrendo com os incêndios que devastam a região onde a novela da TV Manchete foi gravada. “Chorei de verdade ao assistir a uma reportagem sobre a situação”, lamentou a artista que viveu Zefa, a moça ingênua que fez par romântico com Tadeu (Marcos Palmeira).

Quase 30 anos após o fim da trama que fez sucesso com o público, Giovanna relembrou alguns dos momentos marcantes dos bastidores da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa.

“Aquele contato com a natureza foi algo magnífico e que nunca esquecerei. Teve uma noite, por exemplo, que saí para pescar com Almir Sater e Sérgio Reis. Até que nos deparamos com um jacaré. Por ter vivido tudo isso, tenho sentido uma dor terrível ao ver os incêndios agora por lá”, declarou a atriz em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Após a Globo anunciar que fará um remake da história sobre Juma Marruá, Gold tem revirado o passado e se divertido com as lembranças, incluindo o fato de que era para ser apenas uma participação, mas sua personagem acabou crescendo e ganhando carinho do público.

“O Jayme Monjardim [diretor da novela] me convidou para fazer uma cena pequena, uma participação. Fui ficando, e aos poucos a personagem cresceu. Lembro que fomos para o Pantanal para gravar uma cena e, quando me dei conta, já estava há mais de dez dias por lá”, relembrou a atriz de 56 anos, que na época tinha 25.

“No fim, tinha que usar as roupas da personagem porque não tinha levado o suficiente”, brincou Giovanna. Sobre o bolão de apostas sobre quem interpretará Zefa na nova versão, a veterana prefere não arriscar. “Foi uma personagem muito querida. Sou apegada a ela. Já estou com ciúmes da atriz que for interpretá-la”, finalizou.

© 2020 . | Proibida a reprodução