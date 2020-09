Chris Evans posta nude acidentalmente no Instagram e recebe elogio dos fãs · .

Chris Evans postou um nude acidentalmente em seu perfil no Instagram. Neste sábado (12), o intérprete de Capitão América nos filmes da Marvel cometeu o ato falho ao compartilhar o vídeo de uma brincadeira em família e, no final, a imagem de um pênis apareceu no registro. O nome do ator tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter e os internautas elogiaram a suposta foto íntima do astro.

“Chris Evans está sempre de parabéns”, disse uma internauta identificada como Carolina. “Chris Evans, não é o seu aniversário, mas você está de parabéns viu! Não vou mentir”, opinou Wesley Braga.

“Eu acho horrível quem vê um nude vazado. Eu também vendo que o nude do Chris Evans vazou”, ironizou Samara Eloi. Gláucio Júnior questionou a identidade do dono do órgão sexual: “Será que a nude era do Chris Evans mesmo ou ele recebeu de alguém e salvou? Fica aí a dúvida no ar”.

Após os comentários iniciais, alguns fãs do ator iniciaram uma campanha para evitar que a foto íntima conquistasse mais espaço nas redes sociais. “Por favor não compartilhem os nudes do Chris Evans. Ele compartilhou acidentalmente e logo deletou. Ele tem ansiedade e já teve ataques de pânico, e provavelmente não está muito bem agora. O fato dele ser homem não muda isso”, disse Sofia Bittencourt.

Confira alguns tuítes sobre o caso:

Chris Evans sempre está de parabéns

— carolina (@Anaabanana__) September 12, 2020

Chris Evans não é seu aniversário mas vc tá de parabéns viu não vou mentir pic.twitter.com/6hJ0gxrEp9

— Wesley o Xará do Safa (@wesley_braga_) September 12, 2020

Eu acho horrivel quem vê um nude vazado Eu tbm vendo que o nude do Chris Evans vazou pic.twitter.com/FsxUBs7CND

— Sam (@SamaraEloi1) September 12, 2020

Será que a nude era do Chris Evans mesmo ou ele recebeu de alguém e salvou, fica aí a dúvida no ar kkkk pic.twitter.com/mD2RquYABR

— Gláucio (@glauciojr_) September 12, 2020

Por favor não compartilhem os nudes do Chris Evans. Ele compartilhou acidentalmente e logo deletou.Ele tem ansiedade e já teve ataques de pânico, e provavelmente não está muito bem agora. O fato dele ser homem não muda isso. Vocês não gostariam se fosse com vocês. Tenham empatia! pic.twitter.com/MACi1ZG3yF

— Sofia Bittencourt (@sofiabittt) September 12, 2020

gnt o neném Chris Evans sofre de ansiedade e não sabe mexer no instagram direito, imaginem como ele tá agr, ent parem de compartilhar a foto do nosso príncipe, obrigada. pic.twitter.com/f0o9MwuTXZ

— LARISSA FÃ DO ADULTO NEY 🤠 (@eulariissaaaaa) September 12, 2020

Gente como assim o Chris Evans vazou uma foto do próprio p**????? KKKKKKK O QUE TÁ ACONTECENDOOOOOO pic.twitter.com/wgUXuJo7SP

— Carla Tavares (@carladtav) September 12, 2020

