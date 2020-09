Chromecast terá controle remoto com botões para Netflix e YouTube

Botões dedicados da Netflix, YouTube e para o Assistente do Google em um controle remoto completo: essas são as grandes novidades no novo Chromecast, cujas renderizações oficiais apareceram no WinFuture.

O inédito controle remoto do novo Chromecast tem botões dedicados para Youtube e Netflix.Fonte: WinFuture/Reprodução

A chegada ao mercado do dongle HDMI da Google é a resposta para os concorrentes Amazon Fire Stick ou Mi Stick TV, já que o Chromecast somente permitia que o usuário visse na TV ou no monitor o conteúdo recebido pelo celular. O novo nome Chromecast para Google TV (parece ser esse o nome oficial) também é conectado diretamente à porta HDMI da TV.

Redondo e um pouco maior que as versões anteriores, ele continua simples, com a conexão de energia, a porta HDMI e um LED de status na parte traseira, além do botão de reinicialização. A novidade, porém, fica por conta de um inédito controle remoto que o acompanha, com destaque para botões específicos para acesso ao Google Assistente e mais YouTube e Netflix.

Sem notícias sobre memória interna

Suas especificações incluem 2 GB de memória e o chipset SoC AMLogic S905X2 (um processador quad-core já usado em produtos com Android TV) com arquitetura de 12 nm e quatro núcleos ARM Cortex-A53 de 1,8 GHz, operando junto com uma GPU de modelo Mali-G31 MP2. A partir desse conjunto, é possível rodar vídeos em 4K, com suporte a HDMI 2.1 e recursos como HDR10 e Dolby Vision, entre outros.

Não há informações sobre memória interna mas, como um dongle de streaming completo para aplicativos e serviços, ela deve ser suficiente para o download de apps e jogos da Play Store. Segundo o site 9toGoogle, ele será vendido nas cores summer melon (rosa), rock candy (cinza) e summer blue (azul), com preço especulado de US$ 50 (R$ 270).

Em setembro ainda é esperado que a Google apresente um novo alto-falante inteligente. Pelas renderizações vazadas, eles deverão vir em duas cores: charcoal (preto) e chalk (branco).