Ciclo operacional – Você conhece esse indicador financeiro da sua empresa?

O que é o ciclo operacional?

O ciclo operacional (e o ciclo financeiro) são primordiais para o funcionamento saudável das finanças de uma empresa, seja, micro, pequena ou de grande porte.

É um indicador financeiro que compreende o período de tempo que a empresa precisa para renovar seu processo de operação, levando em consideração o período decorrido desde a compra das mercadorias ou matéria prima até o recebimento das vendas.

Qual é a importância desse ciclo para o meu negócio?

Esse ciclo é muito importante para a saúde financeira da sua empresa. Conhecer esses indicadores só irá agregar mais segurança na administração do seu negócio, fazendo parte do bom funcionamento das finanças, influenciando nas projeções do fluxo de caixa e na necessidade de capital de giro.

A necessidade de obtenção de recursos está diretamente ligada a esses indicadores, são grandes aliados na tomada de decisão sobre seu negócio.

Ciclo operacional

De maneira concisa o ciclo operacional é a junção de todos os acontecimentos operacionais, ou seja, acontecimentos que estão ligados à atividade principal da empresa.

Através desse indicador é possível calcular o período em média entre a compra da matéria prima, a produção do produto final, o período de vendas e o recebimento dessas vendas, portanto, parte do capital de giro é financiada pelos fornecedores.

Você Pode Gostar Também:

Por isso é importante negociar prazos de pagamento de forma estendida, para que o desembolso só ocorra após a entrada do recebimento das vendas.

Como calcular?

Para calcular o ciclo operacional é necessário calcular também, o prazo médio de estocagem, que corresponde ao período em média de renovação do estoque.

O resultado, expresso em dias, é obtido através da divisão do estoque médio pelo custo da mercadoria vendida, multiplicado por 360, o primeiro é possível identificar através do balanço patrimonial e o segundo através da demonstração de resultado do exercício (DRE).

Portanto o cálculo do ciclo operacional, dá-se pela soma do prazo médio de estocagem com o prazo médio de recebimento, o resultado será expresso em dias.

O que posso fazer com esse resultado?

Esse resultado é um indicador quanto aos recursos de sua empresa.

Se a saída de recursos tiver um prazo maior que a entrada, a sua empresa está com a saúde financeira em dia. Caso contrário, deverá analisar formas de obter recursos financeiro para não negativar suas contas.

Considerar o ciclo operacional como indicador é um dos caminhos para seu sucesso!