‘Ciclone zumbi’ ressuscita no Atlântico e segue rumo a Portugal

Nessa terça-feira (22), um ciclone que estava morrendo e de repente ganhou vida novamente, no oceano Atlântico, foi apelidado de “ciclone zumbi” pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NOAA). Trata-se do antigo furacão Paulette, que “ressuscitou” como tempestade tropical e seguiu rumo à costa de Portugal.

O curioso termo, que chamou a atenção poucos dias após o aparecimento do ciclone bomba no Brasil, responsável por vários estragos na região Sul, não foi escolhido à toa. O ciclone Paulette, que atingiu a região das Bermudas no último dia 16, estava perto de se dissipar, depois de ser rebaixado à categoria de depressão tropical, mas acabou ressuscitando algum tempo depois, quando voltou a se intensificar, ganhando o status de tempestade tropical.

Essa sequência de acontecimentos levou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), ligado ao NOAA, a fazer uma brincadeira no Twitter (veja a publicação abaixo). O órgão escreveu: “Porque é 2020, agora temos tempestades tropicais zumbis. Bem-vinda de volta à terra dos vivos, tempestade tropical Paulette”, em tradução livre.

Because 2020, we now have Zombie Tropical Storms. Welcome back to the land of the living, Tropical Storm #Paulette pic.twitter.com/98QNEaTr4S

— National Weather Service (@NWS) September 22, 2020