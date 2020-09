Cid Moreira se machuca e desabafa sobre complicações da idade

Cid Moreira tem 92 anos de idade, mas ostenta vitalidade em seus trabalhos na televisão e nas redes sociais. Apesar de todo vigor, é cruel perceber que, por ser idoso, o jornalista passa por alguns perrengues, como aquele que mostrou em seu perfil do Instagram.

Em publicação feita no fim da tarde de domingo (6), o veterano exibiu a ferida no dedo e refletiu sobre a terceira idade: “Olá pessoal, tudo bem? tudo em paz! Bem, eu me machuquei na torneira! A pele está cada vez mais sensível! O tempo! Como ele é o senhor de tudo”.

Na sequência, Cid fez questão de exaltar sua esposa, com quem é casado desde 2000: “A Fátima passa cremes e óleos em mim todos os dias, para ajudar a hidratar e proteger! Mas parece que por mais cuidados que tenhamos é inevitável se machucar, de vez em quando! A delicadeza da minha pele me faz lembrar de minha humanidade e as leis que regem nosso tempo aqui”.

Finalizando o desabafo, Cid Moreira falou de si de um modo otimista: “Eu estou com a cabeça boa e vou percebendo o passar do tempo! Quando os meus pais estiveram por aqui, eu costumava dizer para eles não desanimarem! Hoje é a minha vez de não perder o ânimo e viver todas as minhas experiências com gratidão! Vou fazer um curativo e já já estará tudo bem”.

Rafael Cortez fez um trocadilho com o nome do jornalista: “Ah, Cid… Nunca ‘Cid sanime’. Nem ‘Cid sespere’. Pois em tudo que há de bom, nessa vida ‘Coin Cid’ com o melhor de Deus, cujo amor ‘in Cid’ e a você prefere! Abraço”. Ivete Sangalo se rendeu pelo que leu: “CID amado, você nos inspira imensamente”. O cantor Flávio Venturini desejou coisas boas: “Melhoras Cid e parabéns Fátima por cuidar tão bem dele”.

