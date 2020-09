Cidoca é nome forte para voltar à Câmara de Vereadores de Penedo

O ex-vereador Alcides Andrade Neto, (Cidoca – PROS), deve estar presente na disputa eleitoral que se aproxima, sendo nome forte para voltar a ocupar uma das cadeiras da Casa de Leis penedense. O PROS em Penedo seguirá com seus candidatos livres para apoiar o nome que mais achar pertinente nas chapas majoritárias.

Até o momento a informação é de que Cidoca estará na disputa apoiando o nome de Ronaldo Lopes para prefeito da cidade dos sobrados. As costuras políticas nesse ano de 2020, deixou Cidoca sem alguns apoiadores que também devem estar na disputa por uma vaga no parlamento penedense, no entanto, o histórico de articulação do político lhe rende mérito para chegar mais uma vez à vitória.