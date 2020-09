Cientistas desenvolvem computador que prevê pensamentos humanos

Recentemente, pesquisadores da Universidade de Helsinki, na Finlândia, desenvolveram um computador capaz de prever pensamentos humanos por meio do monitoramento de sinais cerebrais. A tecnologia usa de um processo similar à imaginação para traduzir os dados registrados em imagens inteiramente novas, nunca antes observadas.

O método, chamado de “modelagem generativa neuroadaptiva” (do inglês, neuroadaptive generative modelling), é baseado em uma nova interface cérebro-computador (BCI ou ICC, em inglês) e permite a comunicação bidirecional entre o cérebro humano e um dispositivo externo. Para testar sua eficiência, foram convidados 31 voluntários, que observaram centenas de diversos retratos de pessoas criados por uma inteligência artificial (IA), enquanto era realizado o monitoramento de suas atividades cerebrais.

Exemplo de retrato gerado artificialmente por uma IA. (Fonte: Generated Photos / Reprodução)Fonte: Generated Photos

Os cientistas pediram aos participantes do experimento que focassem em determinadas características faciais nos retratos, como rostos mais velhos ou que estivessem sorrindo. As informações obtidas durante a observação e o monitoramento dos sinais cerebrais eram transmitidas para uma rede neural, que comparava os resultados em busca de combinações equivalentes entre o que as cobaias focavam e as imagens observadas.

Como resultado, a rede neural conseguiu definir que tipos de rostos os participantes estavam pensando e, assim, servir como base para comparação nos testes com o modelo de computador. Ao fim dos testes, as imagens criadas pelo projeto e as faces com características faciais observadas em foco pelos convidados foram comparadas, e obtiveram 83% de precisão na semelhança, o que afirmou a eficiência do método.

Aplicabilidade do novo método

A técnica de modelagem generativa neuroadaptiva pode auxiliar não somente na geração de novos retratos faciais, mas também em outras áreas, como a psicologia, neurociência cognitiva e áreas criativas:

“Se você desejar desenhar ou ilustrar algo, mas é incapaz de fazê-lo, o computador pode ajudá-lo a realizar seu objetivo. Ele pode apenas observar o foco de sua atenção e prever o que você gostaria de criar,” comenta Tuuka Ruotsalo, um dos responsáveis pelo projeto.

O projeto ainda está em desenvolvimento e pode ter outras aplicações. O atual foco da pesquisa é possibilidade do modelo expor associações inconscientes, o que poderia ajudar em novas perspectivas da psicanálise.