Cinco anos após o fim da série, por onde anda o elenco de The Mentalist · .

No ar no canal TNT Séries e disponível no Globoplay, The Mentalist (2008-2015) ainda mexe com o imaginário de muitos telespectadores e fãs da série, mesmo cinco anos após o desfecho da história de Patrick Jane, o protagonista vivido por Simon Baker. Mas por onde andam os atores que integraram o elenco de O Mentalista atualmente?

A série é uma produção com uma trama fácil de acompanhar e cheia de pequenos mistérios, com Jane usando seu faro de observador e uma visão analítica para resolver crimes para uma Agência de Investigação da Califórnia, a AIC (em inglês, CBI, de California Bureau of Investigation).

A série que fez sucesso nos Estados Unidos e ainda é fenômeno no Brasil conquistou o público, que se apegou ao talentoso elenco formado por Baker, Robin Tunney (Teresa Lisbon), Amanda Righetti (Grace Van Pelt), Owain Yeoman (Wayne Rigsby) e Tim Kang (Kimbal Cho).

Atualmente, com exceção do protagonista, os outros atores seguem tentando trabalhar em séries, mas nenhuma produção parece ser tão bem-sucedida quanto a criação de Bruno Heller.

divulgação/cbs

Da esq. para direita: Simon Baker, Owain Yeoman, Robin Tunney, Tim Kang e Amanda Righetti

Confira como está o elenco de The Mentalist/O Mentalista:

Simon Baker (Jane)

Intérprete do mentalista (pessoa que possui uma aguçada habilidade de observação) da série, Simon Baker parou de atuar na TV desde o fim da trama, em 2015. Famoso também pela participação no filme O Diabo Veste Prada (2006), o astro atuou recentemente no longa australiano High Ground (2020), sobre um caçador de recompensas. Ele ainda dirigiu o filme Breath (2017).





Robin Tunney (Lisbon)

Parceira de Jane, Teresa Lisbon era a líder e detetive durona da AIC. Depois do fim de The Mentalist, Robin ganhou o papel principal no drama jurídico da ABC The Fix, criada por Marcia Clarke. Ela interpretou a procuradora de Los Angeles, Maya Travis, durante uma única temporada, até o cancelamento da produção em 2019. Recentemente, ela participou do filme de terror Horse Girl.





Amanda Righetti (Van Pelt)

Sensível e doce, mas ao mesmo tempo dura na queda, Grace Van Pelt foi o equilíbrio dentro da equipe de detetives na série. Infelizmente, ela deixou a produção após a quinta temporada, mas voltou para participações especiais na sexta e sétima levas de episódios. Após viver a policial, Amanda Righetti atuou recentemente na série Colony (2016-2018), da USA Network. Recentemente, ela reecontrou Simon Baker no filme High Ground, do qual participou na pós-produção.





Owain Yeoman (Rigsby)

Wayne Rigsby era um agente sênior da equipe, que apesar de alto e forte, era o mais inocente da série. Ele foi par romântico de Van Pelt, com quem acabou se casando. O ator Owain Yeoman interpretou Benedict Arnold em Turn: Washington Spies (2014-2017) e foi recentemente integrante do elenco da série Emergence (2019), da ABC, que só durou uma temporada. Em 2020, ele apareceu no filme Boneco do Mal 2.





Tim Kang (Cho)

O mais reservado e calmo da agência de investigação, Kimball Cho era o membro organizado que não demonstrava ter emoções. Cho foi vivido por Tim Kang, que atualmente estrela a série Magnum P.I., da CBS, e é o único que está de fato no ar na TV. A série é transmitida no Brasil pelo canal Universal Channel, e Kang interpreta o detetive Gordon Katsumoto. Nos últimos tempos, ele também esteve na série da Marvel Cloak & Dagger (2018-2019).





