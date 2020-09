Cine Espetacular de terça (15/9): SBT exibe Vovó… Zona 3

O SBT exibe o filme Vovó… Zona 3 – Tal Pai, Tal Filho no Cine Espetacular desta terça-feira (15), às 23h15 (horário de Brasília). Lançado em 2011, o longa retoma a história do agente do FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence). Desta vez, ele precisa trabalhar infiltrado ao lado do enteado Trent (Brandon T. Jackson), que está correndo risco de vida.

Na trama, o jovem de 17 anos não quer ir para faculdade e busca seguir os passos de seu padrasto, o agente Turner, especialista em trabalhos infiltrados. Quando o enteado presencia um assassinato, Malcolm decide colocá-lo para trabalhar ao seu lado e, juntos, investigar o crime.

O agente mais uma vez se tranforma em seu alter-ego, Vovózona, para se infiltrar em uma escola de artes cênicas para mulheres. Trent, por sua vez, assume a identidade de Charmaine, sobrinha do “personagem” de Malcolm. As coisas se complicam ainda mais quando o jovem se apaixona por uma das alunas do local.

Jessica Lucas, Portia Doubleday, Emily Rios, Michelle Ang, Henri Lubatti e Lorenzo Pisoni completam o elenco. John Whitesell é o diretor.

Assista ao trailer:

© 2020 . | Proibida a reprodução