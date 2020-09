Circuito Penedo de Cinema divulga filmes selecionados; confira a lista

Processo de seleção avaliou mais de 800 curtas inscritos; setenta e quatro filmes serão exibidos em formato online

O Circuito Penedo de Cinema divulgou, nesta terça-feira (1), os filmes selecionados para as mostras que integram o evento. A lista pode ser conferida no site www.circuitopenedodecinema.com.br. Nesta edição comemorativa de 10 anos, o festival bateu recorde de inscrições, com mais de 800 proponentes. O Circuito acontece de 23 a 29 de novembro na cidade histórica de Penedo (AL).

Os realizadores selecionados devem enviar, até o dia 25 de setembro, uma cópia em HD do filme para o e-mail respectivo a cada mostra. Nesta edição os filmes serão exibidos na plataforma do Circuito Penedo de Cinema, além das sessões abertas ao público respeitando todo protocolo de segurança. Assim, tanto o público já habituado com o evento quanto aqueles que nunca puderam ir à mostra poderão desfrutar de uma vasta programação gratuita.

Na programação serão exibidos 74 filmes, distribuídos nas mostras: Festival de Cinema Brasileiro, Festival de Cinema Universitário, Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e Mostra de Cinema Infantil.

SELEÇÃO DOS FILMES – Cada mostra contou com uma curadoria diferente. Os responsáveis pelo Festival do Cinema Brasileiro foram o realizador e pesquisador Nuno Balducci; o crítico e pesquisador de cinema Ricardo Lessa; e a cineclubista e fundadora da Mostra Ebgbé, Luciana Oliveira. A curadoria do Festival Universitário foi feita pela produtora e pesquisadora Maysa Santos; pelo jornalista Felipe Guimarães; e pela roteirista e diretora, Elizabeth Caldas.

A comissão de seleção da Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental foi composta pelos pesquisadores Guilherma Demétrio e Taciana Kramer e pela professora, cineclubista e produtora cultural Yanara Galvão. Já os filmes da Mostra Infantil foram selecionados pelos professores Marcos Sobral, Camila Porto, Joseane do Espírito Santo, Milena Dutra e Rosemeire Secco.

De acordo com Ricardo Lessa, curador da mostra Festival de Cinema Brasileiro, a escolha curatorial buscou contemplar a pluralidade e questões cruciais de nosso tempo, com destaques temáticos para o racismo e LGBT+. “O perfil do Circuito, hoje, é de amplificar as possibilidades sensíveis e políticas do que se faz dentre os filmes inscritos. Se foi uma seleção plural é porque antes de tudo os filmes possibilitaram por si mesmos uma comoção, uma partilha sensível ante os espectros do mundo que eles buscaram transmitir”, conclui.

SOBRE O CIRCUITO – O Circuito Penedo de Cinema chega à sua 10ª edição, em formato híbrido (online e presencial), de 23 a 29 de novembro em Penedo (AL). O evento é realizado pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Apoiam o evento o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a Prefeitura de Penedo e o Sebrae Alagoas.

Por Assessoria