Clássicos: os melhores filmes antigos para assistir na Netflix

A Netflix tem-se firmado como uma das maiores produtoras de novos filmes para o mercado, principalmente agora, com os cinemas fechados.

São vários filmes sendo lançados todo mês no streaming, mas às vezes bate aquela vontade de assistir a filmes clássicos. Sem problemas, a Netflix também é um ótimo lugar para ver esses filmes históricos.

São diversas opções de filmes para assistir online, com produções da década 1960, 1970, 1980 e até 1990.

Confira uma lista com os melhores filmes antigos na Netflix.

Clube dos Cinco

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal

Um dos filmes que melhor representam a década de 1980. Um clássico filme do diretor John Hughes, estrelado por Molly Ringwald e Emilio Estevez. Uma excelente opção para quem quer viajar no tempo através da ótima trilha sonora que o filme traz.

Top Gun: Ases Indomáveis

(Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount

O clássico filme estrelado por Tom Cruise está para receber uma continuação nos cinemas, Top Gun: Maverick. Para já ir entrando no clima da sequência, vale a pena conferir a história dos melhores pilotos da escola da marinha dos Estados Unidos.

Forrest Gump: O Contador de Histórias

(Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount

O filme foi vencedor de 6 Oscars em 1995, incluindo os de Melhor Filme, Melhor Ator” para Tom Hanks, e de Melhor Diretor, para Robert Zemeckis. O filme traz toda a vida complicada de Forrest, contada por ele mesmo para ouvintes desconhecidos enquanto ele aguarda o ônibus sentado em um banco.

O Profissional

(Columbia Pictures/Reprodução)Fonte: Columbia

O filme traz a atriz Natalie Portman ainda criança atuando ao lado de Jean Reno e Gary Oldman. No filme, Reno é um assassino profissional que acaba tendo que cuidar da jovem garota que busca vingança pelo assassinato de sua família.

Curtindo a Vida Adoidado

(Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount

Outro clássico dirigido por John Hughes, estrelado por Matthew Broderick. O filme mostra um dia da vida de Ferris Bueller, que resolveu fugir da escola com seus amigos para se divertir pela cidade.

Perfume de Mulher

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal

Filme que deu o Oscar de Melhor Ator para Al Pacino em 1993. No filme, um jovem em busca de uma grana extra acaba aceitando cuidar de um coronel aposentado, rabugento e cego. A cena de Al Pacino, cego, dirigindo uma Ferrari em alta velocidade é icônica.

Grease: Nos Tempos da Brilhantina

(Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount

Um dos melhores e mais clássicos musicais do cinema mostra John Travolta no papel de um líder de uma gangue que acaba se apaixonando por uma menina “certinha” de sua cidade. O filme traz diversas músicas e danças clássicas. Uma verdadeira diversão para quem curte o gênero. Vale ser visto e revisto várias vezes.

Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida

(Paramount/Reprodução)Fonte: Paramount

Primeiro filme da trilogia original de Indiana Jones, a produção traz Harrison Ford no papel principal enfrentando nazistas em busca da Arca da Aliança, uma relíquia bíblica que contém os dez mandamentos e que, segundo a crença, pode tornar invencível quem possuí-la.

Trilogia: o Poderoso Chefão

(Paramount Pictures/Reprodução)Fonte: Paramount

Aqui vale uma pequena roubada, afinal, são três dicas em uma, mas O Poderoso Chefão é uma das trilogias obrigatórias para os amantes do cinema, afinal, recebeu 9 Oscars no total.

Tubarão

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal

O clássico do terror dirigido por Steven Spielberg, com a também clássica trilha sonora de John Williams, traz um grande tubarão ameaçando as praias da fictícia Amity Island.