Claudia Leitte deixa The Voice Kids; saiba quem é novo técnico · .

Claudia Leitte não integrará mais o time de técnicos do The Voice Kids na volta do reality show após a paralisação por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). A cantora deixará sua cadeira nas mãos de Mumuzinho, que assumirá a função na fase final da quinta temporada da atração ao lado da dupla Simone & Simaria e Carlinhos Brown.

Após seis meses, o programa volta à grade da Globo neste domingo (13) com a exibição dos melhores momentos da edição. Dessa forma, Mumuzinho só aparecerá como jurado no dia 20, quando o reality infantil será exibido ao vivo.

“Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa. Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho. Cara incrível, talentoso, que topou este desafio de cuidar das minhas crianças”, declarou Claudia em comunicado enviado pela Globo à imprensa.

“Ele vai tocar o barco nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e eu vou acompanhar tudo daqui, interagindo e torcendo com vocês nas redes sociais. Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram. Tia Claudinha está de olho em vocês (risos). Vai ser massa!”, completou.

Mumuzinho, que já apresentou o SóTocaTop Verão na Globo, disse que ficou feliz ao receber o convite para substituir a cantora: “Essas crianças me emocionaram muito em todas as vezes que assisti ao programa. Estar na fase final do The Voice Kids me trouxe uma emoção muito grande. Ainda mais estando no lugar de uma pessoa tão querida e especial como a Claudinha, um ser doce e que o Brasil todo ama”.

“É uma grande responsabilidade ocupar a cadeira dela nesta reta final da temporada. A figura da Claudia é muito presente na história do The Voice pelo seu jeito de ser. E é uma responsabilidade muito grande com as crianças, pelo carinho que ela passa para elas”, afirmou o cantor.

Ele ainda comentou sobre a estratégia que vai adotar em sua estreia como jurado na atração: “Eu pretendo seguir a linha de como ela começou, o que ela idealizou com essas crianças. Até porque o barco já está no mar. Agora, é só estacionar o barco, e a tripulação sair e comemorar. Fiquei muito feliz e estou louco para conhecer os kids e sentir de perto essa emoção”.

The Voice Kids na pandemia

Além da troca de Claudia por Mumuzinho, o reality infantil voltará ao ar com mais mudanças para evitar o contágio da Covid-19. As apresentações serão virtuais, e no palco dos Estúdios Globo estarão somente os técnicos e os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças.

O primeiro programa será uma edição especial para relembrar os melhores momentos e o que aconteceu na temporada, que começou em janeiro e foi interrompida em 15 de março, na fase das Batalhas. Já os programas seguintes serão ao vivo. Em 20 e 27 de setembro, os 24 candidatos que seguem na competição vão se apresentar diretamente de suas casas.

Os shows serão acompanhados e avaliados dos Estúdios Globo, onde estarão os apresentadores e os jurados. Mumuzinho, Simone & Simaria e Carlinhos Brown assistirão e avaliarão seus pupilos, que também serão escolhidos pelo público, por meio de votação popular. Após as apresentações virtuais, as crianças vão interagir ao vivo com seus técnicos e descobrir quem permanece na disputa.

Também serão ao vivo os dois últimos programas, a semifinal e a final do reality infantil, previstos para irem ao ar nos dias 4 e 11 de outubro, respectivamente.

