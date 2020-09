Claudia Lira deixa CTI após passar por cirurgia de urgência

Após quatro dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), Claudia Lira apresentou uma evolução no seu quadro clínico e já foi transferida para um quarto semi-intensivo, no Hospital Memorial Engenho de Dentro, do Rio de Janeiro.

Aos 54 anos, a atriz segue internando recebendo medicação na veia. De acordo com informações de comunicado enviado à imprensa, a famosa está sendo tratada com antibióticos.

“Informo que a paciente Claudia Vasconcelos Lira está passando bem, sem queixas, com boa evolução clínica e laboratorial, mantendo-se com antibiótico por terapia venosa”, diz a nota da famosa.

Claudia Lira passou por uma cirurgia de emergência no último dia 26 de agosto. Porém, 10 dias depois, a atriz teve de ser submetida a uma nova cirurgia para fazer uma operação de apendicite.

Para a revista Quem, o marido da artista, o empresário João Marcelo Araújo, declarou: “Ela está tendo os mesmos cuidados de um CTI com enfermeiras 24 horas. Depois de conversar com os médicos, eles acharam que isso traria mais segurança e conforto para a Claudia. Mas ela ainda está tomando antibiótico e deve ficar no hospital por, no mínimo, mais uns dez dias. A situação foi bem delicada”.