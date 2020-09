Claudia Rodrigues ressurge na web dois meses após sofrer acidente doméstico · .

Claudia Rodrigues ressurgiu nas redes sociais nesta quinta-feira (10), quase dois meses após sofrer um acidente doméstico. A atriz publicou uma foto em seu Instagram com a camisa do Flamengo para comemorar a vitória por 2 a 1 do time rubro-negro sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

“Ontem a torcida foi grande. Ganhamos, óbvio, do freguês Fluminense. O meu Flamengo é ‘floda’! 2×1! Dá-lhe Mengão!”, escreveu a atriz na legenda da imagem, na qual aparece com um andador.

A protagonista do seriado A Diarista (2004-2007) recebeu o carinho dos fãs nos comentários. “Claudinha, que bom te ver assim, sorridente e andando. Se você está feliz, a gente também está”, escreveu a seguidora Claudete Svolenski. “Estava assistindo agora A Diarista. Muito feliz em ver você melhor a cada dia”, disse a internauta Cristianne Rizzo.

Claudia não aparecia nas redes sociais desde 17 de julho, quando recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internada durante quatro dias. Em casa, ela se chocou bruscamente com a pia ao sair do banho, e, com o incidente, fraturou uma costela e uma vértebra.

Antes, em fevereiro deste ano, a humorista tinha sido hospitalizada após um tombo que resultou em traumatismo craniano. Além disso, em dezembro de 2019, ela havia sido internada por sentir fortes dores na cabeça. Claudia luta contra a esclerose múltipla há 20 anos.

Veja a publicação de Claudia Rodrigues no Instagram:





