Clubes de futebol somam 4 milhões de seguidores nas redes sociais

Em apenas um mês, os 50 maiores clubes de futebol do Brasil atraíram juntos 4 milhões de novos seguidores em suas redes sociais, segundo uma análise do IBOPE Repucom realizada durante agosto. O crescimento expressivo se deu logo após o retorno dos jogos, que ficaram paralisados temporariamente devido à pandemia.

Especialistas acreditam que o resultado das competições estaduais e o início do Campeonato Brasileiro foram os principais motivadores desta interação, que fica atrás apenas do recorde histórico de 4,7 milhões registradas em julho deste ano. No gráfico abaixo, você pode conferir as projeções desde 2018:

Classificação dos times

O Flamengo registrou 980 mil novos inscritos — 51% deles somente no TikTok. Com isso, o time lidera o crescimento mensal pelo 20º mês consecutivo. Desde janeiro de 2019, suas redes sociais atraíram mais 13,9 milhões de internautas.

Com 624 mil inscrições, o Corinthians registrou seu melhor desempenho de 2020. Atualmente, sua base de seguidores é de 24 milhões. O Palmeiras fechou o pódio, ao somar 410 mil inscritos em suas redes e também registrar seu melhor resultado do ano, possivelmente motivado pela conquista do Campeonato Paulista.

Pelo segundo mês consecutivo, o Vasco marcou presença entre as maiores evoluções do ranking. Em agosto, registrou o quarto maior crescimento (235 mil) com participação de 35% da “Vasco TV”, seu canal oficial no YouTube.

O São Paulo encerra o TOP 5 de maiores evoluções de agosto, reunindo 234 mil novos inscritos à sua base digital. Para o time, o TikTok marcou um gol de placa, representando 74% desse crescimento.

A rede social foi o maior catalisador de novos inscritos para os clubes de futebol no Brasil pelo segundo mês consecutivo. De acordo com os números mais recentes, os clubes nacionais somam 6,2 milhões de inscritos somente em seus perfis no TikTok — isso representa um crescimento de mais de 200% desde maio, quando entrou oficialmente para a análise do IBOPE Repucom.



