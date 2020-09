CNH no celular oferece 40% de desconto em multas

A Carteira Digital de Trânsito (CDT), conhecida como CNH digital, passou a permitir o acompanhamento, recebimento e pagamento antecipado de multas com até 40% de desconto.

A integração dos aplicativos CDT que administra a CNH digital e Serviço de Notificação Eletrônica foi anunciada na última segunda-feira (21), durante o webinar “Denatran Digital – Inovações para o Cidadão”.

“A transformação digital caminha lado a lado com a segurança e o intuito de facilitar a vida do cidadão. Temos outros nove serviços para agregar na CDT, sendo um deles o SNE. Com essa fusão, o cidadão poderá, dentro de um único aplicativo, resolver inúmeros serviços burocráticos de trânsito”, afirmou o diretor-Geral o Denatran, Frederico Carneiro.

Como obter a CNH no celular

Pessoas físicas já podem aderir o sistema para gerenciar as multas pelo aplicativo da CDT. No entanto, até o momento, pessoas jurídicas continuam utilizando o site do SNE para gerenciar as infrações dos veículos.

Para receber as multas em formato eletrônico, a pessoa que ainda não tiver formalizado a adesão pelo site ou pelo aplicativo do SNE, pode aderir a partir desta semana, pela CNH digital.

Passo a passo

Os condutores já cadastrados no SNE e na CDT apenas precisarão atualizar o aplicativo da carteira. Os novos serviços já estarão disponíveis no menu de opções, na aba preferências. Novos usuários devem passar pelo mesmo processo, com a diferença de que a adesão será feita no momento que o condutor conceder permissão no aplicativo.

Para obter o desconto de 40%, é necessário que o condutor desista de interpor recurso contra a infração. O valor economizado com custos administrativos é repassado na forma do abatimento.