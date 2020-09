CNN Brasil anuncia contratação de importante nome da rádio CBN

A CNN Brasil está focada na sua programação exclusiva que estreará para o rádio e promete contar com nomes fortes do mercado. Nesta quinta-feira (3), por exemplo, o canal de notícias anunciou a contratação do jornalista Roberto Nonato.

O profissional tem mais de 30 anos de atuação no radiojornalismo. O radialista será âncora na programação da CNN Rádio em parceria com a Rede Transamérica, e também comandará a apresentação de telejornais na TV por assinatura.

Nonato é uma das vozes mais conhecidas da rádio no Brasil e chegou a completar, na última terça-feira (01), 30 anos na apresentação da Rádio CBN.

Ele foi contratado em setembro de 1990, ainda na antiga Rádio Excelsior, que deu lugar à emissora do Grupo Globo. Além disso, o jornalista teve passagens pelas rádios Jovem Pan, Antena 1, Eldorado e pelo Canal Viva, da Globosat.

Na CNN Rádio, o ex-CBN será um dos âncoras da manhã, considerado o horário nobre do radiojornalismo. Prevista para ser lançada em outubro, a programação será transmitida, diariamente, na rede Transamérica em duas faixas horárias: de segunda a sexta, das 6h às 12h, e das 18h30 às 19h30.

Além de Nonato, todo o elenco da CNN Brasil fará parte do projeto. Ou seja, nomes como William Waack, Monalisa Perrone, Evaristo Costa, Thais Herédia, Rafael Colombo, Daniela Lima, Leandro Karnal, Mari Palma, Gabriela Prioli, Alexandre Garcia, Sidney Rezende, Caio Coppolla, Caio Junqueira e Phelipe Siani serão ouvidos no rádio.