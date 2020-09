CNN Brasil entra na disputa pelos jogos da Libertadores na TV paga · .

A CNN Brasil negocia com a Conmebol a compra dos direitos de transmissão da Libertadores na TV paga. O . apurou com fontes que o canal é um dos interessados em adquirir os jogos que eram do SporTV e ficaram sem dono após o Grupo Globo anunciar a rescisão do contrato com a entidade, em agosto.

Depois que a Globo rompeu o acordo de exibição, a entidade sul-americana começou a procurar outras emissoras para transmitir a competição. A líder de audiência, no entanto, tinha direito a partidas tanto na TV aberta quanto na paga. As partidas da aberta foram vendidas para o SBT, que assinou contrato nesta quinta (10).

Na televisão por assinatura, o grupo Disney, com o Fox Sports, tem os direitos de transmissão de parte dos jogos até 2022 e conta com a prioridade na escolha de quais partidas vai passar. A segunda escolha era sempre do SporTV, que não tem mais contrato com a Conmebol.

A CNN procurou a entidade e fez uma proposta para pegar esse pacote e entrar de vez no ramo de transmissões esportivas. Nesta semana, o . antecipou que o canal de notícias também negocia a compra dos jogos do Campeonato Brasileiro que pertencem ao Grupo Turner.

Caso feche acordo com a Conmebol, a CNN terá direito a exibir 27 jogos (sendo dez com times brasileiros) da primeira fase da Libertadores já em 2020, além de duelos nas fases de mata-mata. Mas o contrato, assim como o que foi feito com o SBT, seria válido até 2022.

A entidade trabalha para fechar um acordo o mais rápido possível –as partidas retornam já na terça-feira (15). Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico-PR e Santos x Olimpia (PAR), que acontecem nesta data, ainda estão com a transmissão indefinida.

A Disney e o Facebook, que também tem direito a um pacote de partidas, são os outros interessados em adquirir os duelos que pertenciam ao SporTV. Confira abaixo a lista de partidas com times brasileiros na fase de grupos Libertadores 2020 que estão sem transmissão atualmente:

Rodada 3

15/09, 19h15 – Jorge Wilstermann (BOL) x Athletico-PR

15/09, 21h30 – Santos x Olimpia (PAR)

16/09, 21h30 – Universidad Catolica (CHI) x Grêmio

Rodada 4

22/09, 21h30 – LDU (EQU) x São Paulo

23/09, 21h30 – Internacional x Grêmio

Rodada 5

29/09, 19h15 – Grêmio x Universidad Catolica (CHI)

29/09, 21h30 – Athletico-PR x Jorge Wilstermann (BOL)

30/09, 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle (EQU)

Rodada 6

20/10, 19h15 – Santos x Defensa y Justicia (ARG)

21/10, 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla (COL)

